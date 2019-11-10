السعودية | وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس وصل معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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