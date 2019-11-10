تفاصيل ورابط الطرح العام الأولي لـ أرامكو

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أرامكو، مساء أمس، تفاصيل نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها بالسوق المالية السعودية “تداول”.

وبحسب نشرة الإصدار، ستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الشركات والمؤسسات – في17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 4 ديسمبر المقبل، بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد 17 نوفمبر، وتنتهي في 28 نوفمبر.

وأطلقت شركة أرامكو الموقع الإلكتروني الخاص بالطرح العام الأولي للاكتتاب (هنا الرابط).

الطرح العام الأولي

وأشارت أرامكو إلى أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى.

ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية.

السعر النهائي للطرح

وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائية للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.

ووفقاً للشركة سيتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر المقبل، على أن يتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.

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وتضمنت نشرة الاكتتاب قيام الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أو ما يعادل 3.75 مليار ريال على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم الموظفين.

وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.

الاكتتاب يستهدف شريحتين

وأوضحت أرامكو أن الاكتتاب يستهدف شريحتين: الأولى الخاصة بالمؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة.

أما الشريحة الثانية فهم المكتتبون الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

سعر الطرح النهائي

وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.

وذكرت أرامكو أنها ستقوم بدفع الأرباح لمساهميها بالريال السعودي، باستثناء المساهم البائع “أي الحكومة”، حيث ستقوم بدفع الأرباح المستحقة له بالدولار الأميركي.

وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلن عن توزيعها اعتبارا من تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

لمن يحق لهم الاكتتاب؟

ويحق لكل شخص طبيعي سعودي بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر سعوديون (المكتتبون الأفراد المؤهلون) الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة 180 يوماً من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية (فترة استحقاق الأسهم المجانية) بصورة مستمرة وغير منقطعة (الأسهم المؤهلة) الحصول على سهم واحد (سهم مجاني) مقابل كل عشرة أسهم اكتتاب مخصصة له على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم، التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.







