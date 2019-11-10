شكرا لقرائتكم الدفاع تعلن المقبولين لوظائف التشغيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-10 الدفاع تعلن المقبولين لوظائف التشغيل الخاصة بالمنشآت العسكرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة الدفاع عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على وظائف إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية. وأضافت وزارة الدفاع أنه يمكن معرفة نتائج القبول المبدئي للمتقدمين من خلال الرابط التالي (هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع تعلن المقبولين لوظائف التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.