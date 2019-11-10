فيديو.. تفاصيل اكتتاب مليار سهم بأرامكو

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت قناة الإخبارية، مقطع فيديو أوضحت من خلاله تفاصيل وموعد اكتتاب مليار سهم في أرامكو، الاكتتاب الأضخم في العالم وفي تاريخ الشركة.

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يذكر أن شركة أرامكو أعلن أنها تستهدف بيع 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى.

وبحسب نشرة الإصدار، فإن شريحة المكتتبين الأفراد تشمل الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة، وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.

ويعد لاغياً كل من اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا، وسيتم أخذ الاكتتاب الأول فقط في الاعتبار.

وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح لسلطتهما التقديرية المطلقة التي سيتم تخصيصها للمكتتبين الأفراد من قبل المساهم البائع وأرامكو السعودية وفق التشاور مع المستشارين الماليين/المنسقين الرئيسيين.







