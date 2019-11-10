إصابة 13 شخصا في انهيار جزئي لواجهة مبنى سكني بالدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغا في تمام الساعة 10:44 صباحا من يوم الأحد بتاريخ 13 / 3 / 1441هـ، مفاده انهيار جزئي لواجهة خلفية لمبنى سكني مكون من فيلا في الأمام و3 شقق بالخلف بحي الفاخرية، وعند الوصول لموقع الحادث تم عزل المنطقة المتضررة وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بواسطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخل في انهيارات المباني تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين.

نتج عن الحادث تضرر بعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة 13 شخصا بإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة، نقلوا جميعا للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، وما زال التحقيق جار لمعرفة أسباب الحادث.