السعودية | شاهد.. انفجار داخل منزل بالدمام وجرح 13

شكرا لقرائتكم شاهد.. انفجار داخل منزل بالدمام وجرح 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى انفجار داخل منزل بحي الفاخرية في الدمام (شرق السعودية) بعد منتصف ليلة الأحد إلى أضرار مادية جسيمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أنه نتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة 13 شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تم نقلهم للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحادث.

خزان غاز مركزي

ورجح شهود عيان من أهالي الحي أن يكون سبب الحادث انفجارا في خزان غاز مركزي يتبع للفيلا السكنية، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني عبر بيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الأسباب.

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وعن تفاصيل الحادث صرح الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً مفاده انهيار جزئي لواجهة خلفية لمبنى سكني مكون من فيلا في الأمام و3 شقق بالخلف بحي الفاخرية.

وعند الوصول لموقع الحادث تم عزل المنطقة المتضررة، وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بواسطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخل في انهيارات المباني تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين.