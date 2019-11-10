شكرا لقرائتكم شاهد.. انفجار داخل منزل بالدمام وجرح 13 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أدى انفجار داخل منزل بحي الفاخرية في الدمام (شرق السعودية) بعد منتصف ليلة الأحد إلى أضرار مادية جسيمة.
وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، أنه نتج عن الحادث تضرر لبعض المباني والمركبات المجاورة، وإصابة 13 شخصاً بإصابات ما بين بسيطة وهلع وخوف تم نقلهم للمستشفى من قبل الهلال الأحمر والمواطنين قبل وصول الدفاع المدني، ومازال التحقيق جاريا لمعرفة أسباب الحادث.
خزان غاز مركزي
ورجح شهود عيان من أهالي الحي أن يكون سبب الحادث انفجارا في خزان غاز مركزي يتبع للفيلا السكنية، في الوقت الذي أكد فيه الدفاع المدني عبر بيان أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة الأسباب.
وعن تفاصيل الحادث صرح الشهراني أن مركز القيادة والتوجيه بمدينة الدمام تلقى بلاغاً مفاده انهيار جزئي لواجهة خلفية لمبنى سكني مكون من فيلا في الأمام و3 شقق بالخلف بحي الفاخرية.
وعند الوصول لموقع الحادث تم عزل المنطقة المتضررة، وإخلاؤها ومباشرة أعمال البحث بواسطة فرق الإنقاذ وفرقة التدخل في انهيارات المباني تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود محتجزين.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شاهد.. انفجار داخل منزل بالدمام وجرح 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.