السعودية | سعودي يعرض قطعاً أثرية عمرها 2000 عام .. وهذه قصته

شكرا لقرائتكم سعودي يعرض قطعاً أثرية عمرها 2000 عام .. وهذه قصته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قضى سعودي ربع قرن في جمع المقتنيات الأثرية والقطع التراثية النادرة، ليكوّن له متحفاً خاصاً في محافظة الجموم -غرب السعودية، والتي تعتبر من المناطق التي تزخر بالعديد من الثروات التراثية القديمة.

ماجد السهلي صاحب متحف الجموم، تحدث لـ"العربية.نت" بقوله: "قضيت أكثر من 23 عاماً في جمع التراث من الأقارب والأصدقاء، والسفر إلى مزادات تقام في جميع مناطق السعودية، وانتقيت ما يخص منطقتي، حتى استطعت أن أجمع أكثر من 1500 قطعة من الأزياء والأدوات الزراعية وأدوات الصيد والسيارات والفخاريات والجلود وأدوات نحاسية وكتب، وكل ما تم تداوله في الماضي".

تجاوزت ألفي عام

وأكمل قائلاً: "يوجد في المتحف بعض القطع التي يتجاوز عمرها 2000 عام بحسب ما أخبرني متخصصون، والبعض يتجاوز 150 عاما، في حين بعض القطع حصلت عليها بسعر يتجاوز 100 ألف ريال".

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وكشف السهلي عن اقتنائه داخل المتحف قطعةً "حلزون متحجر" تم العثور عليها في سد وادي فاطمة، وأثناء قيام وفد ياباني ومعهم عالم آثار للمتحف، أكدوا تاريخ القطعة وقيمتها التاريخية، وذكروا أن عمرها يزيد عن ألفي عام.

وقال: "أهدف من خلال متحفي إلى توثيق الماضي الجميل، وتعليم الأجيال بطرق المعيشة قديماً، وإحياء سوق مجنة الأثري، لجلب الزوار لمحافظة الجموم وتحريك عجلة السياحة في محافظتنا".

وختم حديثه: "قمت بالعديد من المشاركات مع الدوائر الحكومية والمدارس والقطاعات الخاصة، وحصلت على أكثر من 60 شهادة شكر و30 درعا لمشاركات المتحف الفعالة للمجتمع".