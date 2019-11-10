هيئة الاتصالات: توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي

كشف مدير إدارة الترددات بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نائب رئيس الفريق الاستشاري للاتصالات الراديوية بالاتحاد الدولي للاتصالات المهندس ماجد بن عبدالعزيز القحطاني، اليوم السبت، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي (50-54) ميجاهرتز، بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات.

جاء ذلك خلال رئاسة القحطاني وفد المملكة المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019 المنعقد حاليًّا في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي يستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأشار القحطاني إلى عدد من القرارات ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر؛ منها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية، وأنظمة النقل الذكية، ومراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.

Advertisements

وأفاد بأن المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية، وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.

واختتم القحطاني تصريحه بتأكيد استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة، ويتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميًّا، ويناقش فيه تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة. ولنتائج أعمال المؤتمر أهمية قصوى وتأثير مباشر في مستخدمي الأنظمة اللا سلكية حول العالم في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والأمن والسلامة والنقل والإعلام والأرصاد والفضاء والطاقة والصناعة. وتشارك المملكة في هذه الدورة بوفد وطني ترأسه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

