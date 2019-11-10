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إنارة جبل الثليم

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أكد مدير العلاقات العامة والإعلام، المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، أن مركز التميز والإبداع البلدي في أمانة الأحساء، يدرس مقترحا لتنفيذ مشروع تطويري في جبل الثليم «يقع غربي مدينة العيون بمسافة كيلومتر».

وكان مواطن قدم مقترحا لأمانة الأحساء، تضمن الإشارة إلى أن الجبل هو المَعْلم الأول في شمال الأحساء، وتضمن الاقتراح إنارة سفوح الجبل، والاستفادة من خلايا الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لتشغيل الإنارة، وتدوين عبارة ترحيبية.

وأبدى بوشل إعجابه بالمقترح، واصفا إياه بـ«الجميل»، وإحالته إلى الجهة المختصة لدراسته.


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