إنارة جبل الثليم

وكان مواطن قدم مقترحا لأمانة الأحساء، تضمن الإشارة إلى أن الجبل هو المَعْلم الأول في شمال الأحساء، وتضمن الاقتراح إنارة سفوح الجبل، والاستفادة من خلايا الطاقة الشمسية في توفير الطاقة لتشغيل الإنارة، وتدوين عبارة ترحيبية.
وأبدى بوشل إعجابه بالمقترح، واصفا إياه بـ«الجميل»، وإحالته إلى الجهة المختصة لدراسته.
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