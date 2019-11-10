نقاش بين أولياء الأمور وتعليم شرورة

دشن مدير التعليم بمحافظة شرورة فهد بن صالح عقالا مساء أول من أمس أولى حلقات النقاش الموجهة لأولياء الأمور في جميع مدارس المحافظة، والتي تأتي ضمن مبادرات ارتقاء لتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع، بحضور المساعد للشؤون التعليمية علي بن هادي حملي بمدرسة حمزة بن عبد المطلب الابتدائية. وشدد مدير التعليم على أهمية الشراكة وأثرها في رفع مستوى التحصيل الدراسي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم لتعزيز المشاركة ودور الأسرة في العملية التربوية والتعليمية، وإكسابهم بعض المفاهيم التربوية لدعم نمو الأبعاد الشخصية لأبنائهم.



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