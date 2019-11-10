إنجاز 75% من مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

واستمع أمير المنطقة إلى شرحٍ مفصل عن المخططات الهندسية لمراحل المشروع، حيث قدّم الدكتور نزار خليفة نبذةً عن الأعمال الهندسية الجاري تنفيذها لتحوير المبنى الرئيس للمستشفى ليتناسب مع الاحتياجات التشغيلية في منظومة الخدمات التخصصية الذي أنشئ على مساحة 79 ألف متر مربع وبلغت نسبة الإنجاز فيه 75%، كما اطلّع الأمير فيصل بن سلمان على نماذج غرف التنويم وبعض أقسام المستشفى والخدمات التشخيصية المساندة.
وأوضح خليفة أن خطة العمل في المشروع المزمع تدشين المرحلة الأولى لخدماته الطبية خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020م، تسير بوتيرة منتظمة، وفقاً للخطة الزمنية لجميع المراحل التجهيزية والتشغيلية التي تشمل التأثيث وتوريد الأجهزة الطبية واستقطاب الكوادر المتخصصة إضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع المباني المساندة وخدمات إسكان الموظفين، مشيراً إلى أن المستشفى سيقدم الخدمات التخصصية للمستفيدين التي تتضمن خدمات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام وخدمات العناية المركزة وأقسام التنويم.
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