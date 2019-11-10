تسليم مواقع لمشروعات بلدية في مربة

وأكد رئيس البلدية المهندس خالد آل قليله لـ«دوت الخليج» أن البلدية سلّمت أحد المقاولين موقعا في حديقة مركز النمو، لإنشاء ملعب كرة قدم بمساحة قانونية، يحوي مضمار سباق ومدرجات ومختلف المرافق، من غرفة تبديل ملابس ودورات مياه ومواقف سيارات ونحوها، مضيفا بأنه سيتم خلال الأسابيع القادمة تسليم مقاول آخر موقع السوق الشعبي، الذي يحوي سوقا شعبيا وآخر للمواشي، وكذلك سوقا للخضار بمرافقها الخدمية من مسجد ودورات مياه ومواقف للسيارات ومكتب لإدارة السوق.
وعن مشروعات السفلتة الجديدة، بيّن آل قليله أنه تم اعتماد إعادة صيانة الطرق الحالية في مواقع مختلفة، توزعت على بعض أحياء وقرى مركز مربة، وبعضها الآخر لمركز صدر وائلة، وقرى الغيناء، ومربة العليا.
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