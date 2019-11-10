متابعة المطوفين وضبط غير المصرحين

وأوضح مدير إدارة التطويف فواز السلمي أن الإدارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يخدم العمل ويحقق مستوى عال من الجودة والتواصل بين المسؤولين، إضافة إلى توزيع عددٍ من الهدايا على زوار بيت الله الحرام، داعياً المعتمرين إلى الانشغال بالذكر والدعاء أثناء أداء مناسكهم والالتزام بالدعاء في الطواف والسعي بما ورد في الكتاب والسنة.
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