ضبط مخالفات صيد بحري بجدة

تمكّنت فرق وحدة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، وبالتعاون مع حرس الحدود بمركز الطفية، من ضبط 5 أشخاص من الجنسية البرماوية، إثر ارتكابهم مخالفات لنظام صيد واستثمار الثروات المائية الحيّة ولائحته التنظيمية.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد الغامدي، أنه ورد بلاغ من مركز حرس حدود الطفية بمحافظة جدة، يفيد باستخدام أدوات صيد مخالفة لنظام الثروة السمكية بواسطة «الشورات»، وكذلك الصيد داخل البحر بواسطة الفلين، وتم تحرير محضر ضبط بالمخالفة ومصادرة أدوات الصيد، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وأكد مدير وحدة الثروة السمكية بجدة، ردة الزهراني، مصادرة الأدوات المخالفة واستكمال الإجراءات مع المخالفين، حسب اللوائح والأنظمة، وسيتم إتلافها حسب النظام المتبع في مثل هذه الحالات، مشددا على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة، حفاظا على الثروات المائية الحية.