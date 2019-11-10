موردون يستخدمون مؤشرات حرارة معطلة مع شحنات الأدوية

وبحسب مصادر «دوت الخليج» فقد نبهت الهيئة العامة موردي الأدوية أن الملاحظات المشار إليها قد تُعرّض الشحنة إلى رفض أو تأخير الفسح. ومن أبرز الملاحظات المرصودة على عدم الالتزام بشروط نقل وتخزين الأدوية: النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد، والنقل في ظروف نقل وتخزين لا تتناسب مع نوعية المنتجات الواردة، وعدم إرفاق مؤشرات لقياس درجات الحرارة في الشحنات الواردة، واستخدام مؤشرات لقياس درجات الحرارة لا تتوافق مع المواصفات أو مؤشرات غير مفعلة (لا تعمل) لقياس درجات الحرارة.
الملاحظات المرصودة على شحنات الأدوية
النقل داخل حاويات غير مجهزة للنقل المبرد
ظروف نقل وتخزين لا تتناسب مع نوعية المنتجات الواردة
عدم إرفاق مؤشرات لقياس درجات الحرارة في الشحنات
استخدام مؤشرات لقياس درجات الحرارة لا تتوافق مع المواصفات
إرفاق مؤشرات غير مفعلة لقياس درجات الحرارة (لا تعمل)
توقف المؤشرات عن تسجيل درجات الحرارة قبل وصولها إلى مستودعات المورد
غياب رقم التسجيل وسعر الجمهور باللغة العربية
عدم الالتزام بمواصفات الملصق التعريفي والمعلومات الواجب توفرها
عدم طباعة ظروف التخزين على العبوة باللغة العربية
عدم طباعة اسم الشركة الصانعة وجنسيتها
غياب تاريخ الإنتاج والانتهاء وفقا للدليل الإرشادي
عدم طباعة عبارة للاستخدام البيطري بخط أحمر باللغة العربية على الأدوية والمستحضرات البيطرية
عدم الالتزام بأن تكون عبوات الأشربة البلاستيكية أو الزجاجية محكمة الغلق
عدم الالتزام بكتابة اسم الشركة الصانعة والمسوقة وجنسيتهما في الفاتورة
عدم مطابقة سعر الجهور أو تاريخ الصلاحية المطبوعة على العبوة لبيانات تسجيل المنتجات لدى الهيئة
عدم الالتزام بطباعة الأرقام التسلسلية لمؤشرات قياس درجات الحرارة في أحد مستندات الشحن
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