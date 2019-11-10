تجمعات المياه تزعج سكان شمالي جدة والمياه تتدخل

في الوقت الذي يعاني أهالي كيلو14 -الحي الشمالي «شارع المدارس»- في جدة، من تسرب المياه بشكل مستمر، أكد المدير العام للمياه بجدة المهندس محمد أحمد الزهراني، أن الإصلاح جار بعد أن توقفت المياه وتم تفريغ الخط.

يأتي ذلك، بعد أن وعد المتحدث باسم الشركة خالد مقبول، لـ«دوت الخليج» ببحث المشكلة وحلها بشكل عاجل.

وقال أحمد الزهراني، من سكان المنطقة، إن تسربات المياه مستمرة في مخطط «ابن حمد» بكيلو14 الشمالي منذ سنوات وطوال العام، وبعد يومين أو ثلاثة يتم شفطها، إلا أن التسرب مستمر منذ حوالي أسبوع، مما أثر على البنية التحتية للطريق، موضحًا أنه بالقرب من هذه المياه أكثر من 15 مدرسة بنين وبنات، يدرس فيها أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة، وقد يتأثرون بالميكروبات والأمراض التي قد تسببها هذه المستنقعات. بينما أكد محمد علي أن المياه أضرت بأهالي الأحياء المجاورة، والذي يتجاوز عدد ساكنيها أكثر من 100 ألف نسمة، مما يشكل خطرا على صحتهم، ويعرقل حركة السير في تلك الأماكن، ويؤثر على الحركة الشرائية على المحلات التجارية المجاورة، مؤكدا أنه تم الإبلاغ عنها ولم يتم التجاوب.

من جانبه، أوضح المدير العام للمياه بجدة، المهندس محمد أحمد الزهراني، أنه يتم استقبال جميع شكاوى المواطنين الواردة في أحياء مدينة جدة من تجمعات المياه على مدار الساعة، ويجري فرزها والتعامل معها بعناية، والتوجيه إلى الجهات المختصة لحل جميع الشكاوى، علما بأنه تم استقبال البلاغ، وكان الخط مضغوطا ويحتاج إلى عزل وتفريغ، وحاليا الإصلاح جار بعد أن توقفت المياه وتم تفريغ الخط.