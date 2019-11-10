780 مليونا قيمة استخدام القطاع الخاص للموارد الصحية الحكومية

كشفت وزارة الصحة عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الخدمات الصحية بنسبة تصل إلى 20.3% خلال العام 2018، إضافة إلى زيادة الإيرادات المحصلة من استخدام القطاع الخاص للموارد الصحية الحكومية في 2018 لتصل إلى 780 مليونا في ذات العام.

حزمة من المنافع

أبانت الوزارة في سياق تقرير أصدرته مؤخرا أن مبادرة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية تعنى بالإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية التي تشمل حزمة من المنافع الصحية الشاملة والمتوافق عليها من قبل الجهات المعنية، لتغطي هذه الخدمات الصحية جميع المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي وذويهم.

إصلاح الرعاية

بحسب تقرير الشركة الاستشارية الدولية «أيون هيوت» سوف يصل إنفاق وزارة الصحة ما يقرب 71 مليار دولار أميركي «266 مليار ريال» على مدى 5 سنوات، وتشير التوقعات إلى أن قطاع الرعاية الصحية في المملكة ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بحلول عام 2020، وتعمل الحكومة من خلال تقديم نماذج المشاركة بين قطاعي الصحة العام والخاص على تحرير القيمة في النظام الصحي وتتبع إصلاح الرعاية الصحية بسرعة مع وضع خطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية لتصل إلى 35% بحلول عام 2020.

القطاع الصحي 2019

ثالث أكبر حصة في الميزانية

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%8 نمو بمخصصات القطاع

172 مليار ريال 2019

159 مليار ريال في 2018

2018

%20.3 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق

780 مليونا زيادة في الإيرادات المحصلة من استخدام القطاع الخاص للموارد الصحية الحكومية