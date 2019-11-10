حزمة من المنافع
أبانت الوزارة في سياق تقرير أصدرته مؤخرا أن مبادرة برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية تعنى بالإشراف على عملية شراء الخدمة الصحية التي تشمل حزمة من المنافع الصحية الشاملة والمتوافق عليها من قبل الجهات المعنية، لتغطي هذه الخدمات الصحية جميع المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي وذويهم.
إصلاح الرعاية
بحسب تقرير الشركة الاستشارية الدولية «أيون هيوت» سوف يصل إنفاق وزارة الصحة ما يقرب 71 مليار دولار أميركي «266 مليار ريال» على مدى 5 سنوات، وتشير التوقعات إلى أن قطاع الرعاية الصحية في المملكة ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.3% بحلول عام 2020، وتعمل الحكومة من خلال تقديم نماذج المشاركة بين قطاعي الصحة العام والخاص على تحرير القيمة في النظام الصحي وتتبع إصلاح الرعاية الصحية بسرعة مع وضع خطط لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الإنفاق على الرعاية الصحية لتصل إلى 35% بحلول عام 2020.
القطاع الصحي 2019
ثالث أكبر حصة في الميزانية
%8 نمو بمخصصات القطاع
172 مليار ريال 2019
159 مليار ريال في 2018
2018
%20.3 زيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق
780 مليونا زيادة في الإيرادات المحصلة من استخدام القطاع الخاص للموارد الصحية الحكومية
كانت هذه تفاصيل خبر 780 مليونا قيمة استخدام القطاع الخاص للموارد الصحية الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.