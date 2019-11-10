خطوات وطريقة اكتتاب الأفراد في أرامكو بداية من 17 نوفمبر

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت نشرة اكتتاب شركة أرامكو السعودية خطوات وطريقة اكتتاب الأفراد في الشركة وكيفية الحصول على نماذج وقنوات الاكتتاب

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وجاء في النشرة أنه سيتم توفير نماذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد (Retail subscription Forms) خلال فترة طرح المكتتبين الأفراد لدى فروع الجهات المستلمة.

ويمكن للمكتتبين الأفراد الاكتتاب أيضا عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي (ATM) التابعة لأي جهة من الجهات المسلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها للمكتتبين الأفراد الذين سبق أن أشتركوا في الاكتتابات التي جرت مؤخرا وذلك بالشروط التالية:

: أن يكون للمكتب الفرد حساب بنكي لدى الجية المسلمة التي تقدم هذه الخدمات .

: ألا يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتب الفرد ( بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي يجب تعبئة نماذج طلب الاكتتاب من قبل كل مکتب فرد وفقا للتعليمات الواردة في القسم ۱۸ – (شروط وأحكام الاكتتاب من هذه النشرة ،

وعلى كل مكتتب فرد أن يكمل جميع بنود نموذج طلب الاكتتاب ذات الصلة. وتحتفظ أرامكو السعودية بالحق في رفض أي نموذج طلب اكتتاب بصورة جزئية أو كلية في حال عدم استيفائه لأي من شروط وأحكام الاكتتاب . وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغيا ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط. ولا يسمح باجراء أي تعديلات على نموذج طلب الاكتتاب أو سحبه بعد تقديمه.

ويعتبر نموذج طلب الاكتتاب في حال تسليمه عرضا ملزما من المكتب ذو العلاقة إلى المساهم البائع سوف تتم إعادة فائض الاكتتاب بناء على اختيار المكتب الفرد، إن وجد، إلى حسابه الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصصت قيمة الاكتتاب منه ابتداء، دون أي عمولات أو استقطاعات من مدير الاكتتاب أو الجهات المستلمة، ولن يسمح برد قائض قيمة الاكتتاب نقدا أو

إلى حسابات طرف ثالت.

: يجب أن يحدد كل مکتب فرد عدد أسهم الطرح التي يكتب بها على أساس الحد الأعلى للنطاق السعري لسعر الطرح –

: إذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد، يكون للمكتتبين الأفراد، فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر.

الطرح النهائي، الخيار بين: (أ) الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتب الفرد، أو (ب) إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما تراه أرامكو السعودية مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين / المنسقين الرئيسيين، علما أنه في حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سیتم زيادة قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتب الفرد، وسيتم إعادة الفائض الاكتتاب، إن وجد، إلى المكتتبين الأفراد دون أي عمولات أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتب القرد المحدد في نماذج طلب الاكتتاب (Retail subscription Form). وفي حالة كسور السهم، سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة كسور الأسهم – وفي كل الأحوال، إذا لم يكن هناك أسم إضافية، فسوف يرد اللمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.

لمزيد من المعلومات عن اكتتاب المكتتبين الأفراد والمؤسسات المكتبة. يرجى مراجعة القسم 1 – (شروط وأحكام الاكتتاب من هذه النشرة).







