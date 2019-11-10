حساب المواطن يبدأ إيداع الدعم.. اعرف قيمة دفعتك

2019-11-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأ برنامج حساب متابعات الخليج 365، اليوم، في إيداع مبالغ الدعم في حسابات مستفيدي الدفعة الـ24، فيما تتواصل عملية التسجيل في الدفعات التالية.

وبحسب الجدولة الزمنية يتم إيداع دعم حساب متابعات الخليج 365 في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم الموعد ليوم واحد أو تأجيله ليوم واحد إذا تصادف موعد الإيداع مع إجازة رسمية.

ويتيح حساب متابعات الخليج 365 للمستفيدين التعرف على قيمة الدعم المخصص لهم شهريًّا من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

كيفية استخدام حاسبة الدعم:

وقال حساب متابعات الخليج 365: إنه للدخول على الحاسبة التقديرية يجب أن يتم الدخول أولًا على موقع حساب متابعات الخليج 365 عبر الرابط التالي (هنا) ثم اختيار الحاسبة التقديرية.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه سيتعين على الشخص الإجابة عن سؤالين قبل استخدام الآلة الحاسبة وهما:

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هل قمت بالتسجيل في حساب متابعات الخليج 365؟ (نعم/ لا).

هل أنت رب أسرة أم فرد مستقل؟

وفي حالة كون المستعلم رب أسرة ومسجلًا في حساب متابعات الخليج 365 ستخرج شاشة أخرى تتضمن عدد التابعين وبياناتهم مثل عدد الأفراد والدخل الكلي للأسرة وغيرها.

أما إذا كان المستعلم مسجلًا في حساب متابعات الخليج 365 كفرد مستقل سيتطلب منه أن يسجل مجموع دخله.

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 شرطين لمعرفة الدعم التقديري الأول:

o أن يتم إدخال نفس الدخل الذي سبق إدخاله عند التسجيل للمرة الأولى في برنامج حساب متابعات الخليج 365.

o أن يكون متأكدًا من أهليته وأهلية التابعين له- في حالة رب الأسرة- لاستحقاق الدعم، ثم الضغط على كلمة احسب.

التسجيل مستمر:

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.







