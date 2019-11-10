شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعلن عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أصدرت اليوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية «تداول».. وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م). Advertisements وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م). ولمزيد من المعلومات على الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/introduction



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