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أرامكو تعلن عن صدور نشرة الاكتتاب العام لأسهمها

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أصدرت اليوم شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية «تداول»..

وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).

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وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).

ولمزيد من المعلومات على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/introduction


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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