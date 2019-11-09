شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد اكتتاب الأفراد بعد صدور نشرة أرامكو والان مع التفاصيل
السبت 9 نوفمبر 2019
تتضمن نشرة اكتتاب أرامكو، التي أعلنتها الشركة الليلة، كل المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.
ويجب على كل من يرغب في الاكتتاب على أسهم أرامكو قراءة نشرة الاكتتاب بعناية والحصول على الاستفسارات اللازمة من البنوك المشاركة في الاكتتاب.
وكانت أرامكو حددت قائمة تضم 13 بنكًا سيتم من خلالها الاكتتاب على أسهم الشركة النفطية العملاقة، داعيةً المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعتها قبل الشروع في الاكتتاب.
بدورها بدأت البنوك في تنبيه عملائها الراغبين في الاكتتاب إلى ضرورة تحديث بياناتهم العائلية عبر أي من فروعها قبل الشروع في الاكتتاب.
وتضمنت نشرة اكتتاب أرامكو، والتي صدرت في أكثر من 800 صفحة، كل ما يحتاجه المستثمر من معلومات مالية حول الشركة قبل اتخاذه القرار بالاستثمار فيها.
وبعد صدور نشرة الاكتتاب سيتم تحديد النطاق السعري ثم تقديم طلبات الاكتتاب تليها عملية التخصيص أو توزيع الأسهم على راغبي الحصول عليها بعد المقارنة بين الطلب والعرض.
وكانت أرامكو أعلنت- في وقت سابق- أن فترة الطرح للمؤسسات المكتتبة تبدأ من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ (الموافق 17/ 11/ 2019م)، وتنتهي في تاريخ 07/ 04/ 1441هـ الموافق 04/ 12/ 2019م، بينما تبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد من تاريخ 20/ 03/ 1441هـ الموافق 17/ 11/ 2019م، وستنتهي في يوم 01/ 04/ 1441هـ الموافق 28/ 11/ 2019م.
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