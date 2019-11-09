شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. أرامكو تعلن صدور نشرة الاكتتاب العام والان مع التفاصيل

السبت 9 نوفمبر 2019 صورة أرشيفية أصدرت شركة أرامكو السعودية نشرة الاكتتاب العام لأسهمها والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج إليها المستثمر قبل اتخاذ قراره الاستثماري.

ودعت الشركة الراغبين في الحصول على المزيد من التفاصيل إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي Advertisements هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. أرامكو تعلن صدور نشرة الاكتتاب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.