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شكرا لقرائتكم الشيخ الماجد : المسترقون ليسوا ممن يدخل الجنة بغير حساب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الشيخ الماجد : المسترقون ليسوا ممن يدخل الجنة بغير حساب
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الشيخ سليمان الماجد أن الرقية لا تتعارض ولا تتنافى مع التوكل على الله.
وأشار الماجد، خلال استضافته في برنامج يستفتونك على قناة الرسالة، إلى أن الرقية هي من التوكل على الله؛ حيث يطلب المسترقي العلاج بالرقية الشرعية المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع الماجد أن المسترقين لا يدخلون ضمن من شملهم حديث الرسول الكريم الذي يشير في معناه إلى أن هناك 70 ألف مسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عقاب.
وأوضح أن من سمات الـ70 ألف أنهم لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية.
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