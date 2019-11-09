شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 80 % من طريق «جدة ـ جازان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع طريق جدة/جازان بالاتجاهين، وهو المشروع الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا.

وأشارت الإمارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت)، إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الطريق وصلت إلى 80%.