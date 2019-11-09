شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 80 % من طريق «جدة ـ جازان» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع طريق جدة/جازان بالاتجاهين، وهو المشروع الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا.
وأشارت الإمارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (السبت)، إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الطريق وصلت إلى 80%.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.