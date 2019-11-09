التشكيلتان الأساسية والاحتياطية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دفع المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو أمام ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني أمس، بالتشكيلة المعروفة التي ظلت تشارك على المستويين المحلي والآسيوي، فيما شهدت دكة البدلاء عودة لاعب المحور محمد كنو بعد أن غيبته الإصابة عن عدد من المباريات في الفترة السابقة.

التشكيلة الأساسية: عبدالله المعيوف، محمد البريك، جانج هيون سوو، علي البليهي، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبدالله عطيف، سيباستيان جيوفينكو، كاريلو، سالم الدوسري، بافيتمبي جوميز.

دكة البدلاء: محمد الواكد، نواف العابد، محمد كنو، محمد جحفلي، هتان باهبري، صالح الشهري، محمد الشلهوب.