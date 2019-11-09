تصادم جماعي بين 4 سيارات وحافلة ركاب بطريق الملك عبدالعزيز بجدة

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911)، مساء اليوم السبت، عن حادث اصطدام 4 مركبات وحافلة في محافظة جدة.

وعبر صفحته الرسمية، قال المركز: «اصطدام 4 مركبات وحافلة على طريق ( الملك عبدالعزيز) في محافظة جدة، نتج عنه إصابة شخص»، مضيفًا أن الجهات المختصة باشرت الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى. ومنذ قليل، أعلن المركز عن وقوع حادث اصطدام شاحنة ومركبة على طريق (بريمان) باتجاه الغرب في محافظة جدة أيضًا، لافتًا إلى أنه نتج عن هذا الحادث عدد من الإصابات. وباشرته الجهات المختصة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.