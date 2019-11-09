ليست أمريكا .. شاهد جمال تبوك في صورة

التقط المصور خالد العمراني بعدسته صوره لطريق “تبوك – علقان”، وتحديداً عند نقطة تقع قبل حوالي 20 كم من مركز علقان، وهي منطقة واقعة في نيوم،

وزاد من جمال الصورة الغيوم التي ظهرت تعتلي الطريق الذي يشق الجبال صعوداً نحو هضبة علقان . ويتفق الجميع على جمال منطقة تبوك وتنوع تضاريسها، بين الجبال الشاهقة التي تلتف حولهاالرمال الذهبية، مع وجود أشجار الطلح وبعض النباتات الصحراوية الجميلة، مع وجود شواطئ رملية بكر تجذب السياح وتبهج النفوس.