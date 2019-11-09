قال رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن إجراءات رادعة تنتظر الشركات التي تأخرت في صرف مستحقات العاملين في “موسم الرياض”. كما توعد رئيس الهيئة كذلك الشركات التي تُرفع عليها شكاوى متعلقة بإساءة معاملة العاملين. ودعا آل الشيخ كل من لديه شكوى لمراجعة الهيئة العامة للترفيه غداً (الأحد) وتقديم ما يثبت شكواه، مؤكداً أنه شاهد المقاطع التي تُظهر تذمر الشبان الذين تأخر صرف مستحقاتهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يتوعد الشركات التي تأخرت في صرف مستحقات العاملين في “موسم الرياض” بإجراءات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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