أوضحت مصادر أن الجهات الأمنية قبضت على أربعة شباب أقدموا على محاولة سرقة موظف في أحد برامج التوصيل بحسب صحيفة “سبق”.
وكان مقطع فيديو قد أظهر محاولة السرقة التي بدأت بطلب توصيل جهاز آيفون، ثم محاولة أخذه بالقوة دون دفع قيمته والاصطدام بعدد من المركبات عند محاولة الهروب. الجهات الأمنية كثفت من تحرياتها ونجحت بالقبض على المتهمين وعددهم ٤ أشخاص أعمارهم: ٢٠ سنة، ١٨ سنة، ١٧ سنة، فيما يبلغ عمر المخطط للعملية ٢٥ سنة، وكان يقوم بإدارتهم والتخطيط لهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الإطاحة بلصوص حاولوا سرقة جوال من موظف توصيل وصدموا سيارته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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