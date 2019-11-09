صور.. إمارة مكة تكشف عن آخر مستجدات العمل في طريق جدة – جازان

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن آخر مستجدات العمل في مشروع طريق جدة – جازان بالاتجاهين، وهو المشروع الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا. وبيّنت الإمارة أن نسبة الإنجاز في تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع الطريق وصلت إلى 80%، موضحة بالصور الوضع الحالي للطريق، سواء الجزء المنتهي أو الذي ما زال تحت التنفيذ.

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