القبض على 4 مواطنين اعتدوا على موزع لشركة خدمات توصيل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه -وإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي- بتعرض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني، لاعتداء من عدد من الأشخاص، وسرقة جهاز جوال جديد منه، وإحداث تلفيات في مركبتين خلال محاولتهم الهرب من الموقع، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة والقبض عليهم، وهم 4 مواطنين، راوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقرّوا بما نسب إليهم، وجرى إيقافهم، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهم.



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