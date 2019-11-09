السعودية اليوم / "الأرصاد": سحب رعدية ممطرة علي منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة ١٢ ربيع الأول 1441 هـ الموافق ٠٩ نوفمبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة والمحافظات التابعة لها لهذا اليوم, اشتمل على استمرار سحب رعدية ممطرة، تؤدي إلى نشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الثالثة صباحا ليوم الأحد على المدينة المنورة ومحافظات ينبع والعلا والعيص ووادي الفرع والمهد وخيبر والحناكية.

// انتهى //

22:20ت م

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