السعودية اليوم / أمطار على مراكز منطقة تبوك



تبوك 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز منطقة تبوك شملت مركز بئر بن هرماس وبجدة والسرو ومركز حالة عمار وضواحيها، إضافة إلى هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مراكز محافظة ضباء شملت مركز شرما والخريطة وضواحيها، سالت على أثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

21:13ت م

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