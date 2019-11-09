

واشنطن 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم عن نسخة أولية من أول طائراتها التجريبية الكهربائية بالكامل، إكس-57 "ماكسويل" في معمل لعلوم الطيران بصحراء كاليفورنيا.

واقتبست الطائرة من نظيرتها الإيطالية "تكنام بي2006 تي" ذات المحركين ويجري تطويرها منذ عام 2015م، ولا تزال على بعد عام على الأقل من أولى رحلاتها التجريبية.

وتعتمد الطائرة على 14 محركاً كهربائيًا تشغلها بطاريات ليثيوم أيون.

ويهدف مشروع إكس-57 الذي تنفذه ناسا إلى تصميم وعرض تكنولوجيا تتوافق مع معايير يمكن للشركات التجارية تطبيقها من أجل الحصول على تصديق الحكومة.

// انتهى //

20:55ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ناسا تكشف الستار عن أولى طائراتها الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.