السعودية اليوم / ‏شرطة الرياض تقبض على أربعة مواطنين اعتدوا على موزع لشركة خدمات توصيل //للصحف//



الرياض 12 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 09 نوفمبر 2019 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مندوب توصيل بضائع لإحدى خدمات التسوق الإلكتروني ، لإعتداء من عدد من الأشخاص ، وسرقة جهاز جوال جديد منه وإحداث تلفيات بمركبتين خلال محاولتهم الهروب من الموقع ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن تمكن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من كشف هوية الجناة والقبض عليهم أربعة مواطنين، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بما نسب إليهم، حيث جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.‏

//للصحف//// انتهى //

20:54ت م

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