شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تطيح بالمتورطين في حادثة «مندوب التوصيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض بعدد من الأشخاص ظهروا على منصات التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو متداول خلال محاولتهم سرقة جهاز جوال من مندوب توصيل.

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وأظهر مقطع الفيديو مندوب التوصيل موضحا محاولة أحد الأشخاص خداعه بعد طلبه جهاز جوال، وعند حضوره لتسليم الجهاز لاحظ أن السيارة التي يستقلها المشتبه به منزوعة اللوحات وكان يحاول الحصول على جهاز الجوال دون دفع القيمة، وبعد أن امتنع وغادر مندوب التوصيل عاد المشتبه به للاتصال به طالبا العودة لتسليمه قيمة الجهاز.

وبعد عودة المندوب لاحظ وجود ذات المركبة المنزوعة اللوحات فيما ترجل المشتبه به محاولا إقناعه تسليم الجهاز الجديد لفحصه مقابل أن يرهن لديه جهازه الشخصي ليواصل المندوب الرفض طالبا قيمة الجهاز قبل تسليمه، فما كان من المشتبه به إلا أن خطف مفاتيح مركبة المندوب وهرب نحو سيارة يتواجد بها آخرون ومرتكبا عدة مخالفات جنائية؛ منها خطف المفاتيح للمندوب وصدم عدة مركبات متوقفة والقيادة عكس السير بدون لوحات للمركبة.

تلك المخالفات الجنائية والمرورية استدعت تحرك الجهات الأمنية في منطقة الرياض، والتي نجحت خلال ساعات قليلة في الإطاحة بالمتورطين في الحادثة تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة.