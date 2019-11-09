القيادة تهنئ رئيس بوتسوانا بفوز حزبه في الانتخابات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية بوتسوانا موكغوييتسي أريك ماسيسي بمناسبة فوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا. Advertisements وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية بوتسوانا بفوز الحزب الديمقراطي بقيادته في الانتخابات العامة في جمهورية بوتسوانا. وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية بوتسوانا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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