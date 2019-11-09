6600 محام ومحامية مسجلون

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفع عدد المحامين والمحاميات المسجلين لدى وزارة العدل إلى 6600 محام ومحامية.

وأوضحت الوزارة في بيانها أمس أن مركز التدريب العدلي، قدم مجموعة من الدورات ضمن برنامج إعداد المحامين المؤهلين لرخصة المحاماة، حضرها مئات المستفيدين والمستفيدات في المسارين المهني والتدريبي، مشيرة إلى أن عددا من المحامين تلقوا تدربيا في دورات مركز التدريب العدلي بالوزارة.

وتتيح العدل للمستفيدين على بوابتها الالكترونية، وبوابة «ناجز» التابعة للوزارة، مجموعة من الخدمات للمحامين، إضافة إلى تسجيل بيانات ومعلومات المتدربين، للسماح لهم بتقديم طلب التدريب من خلال خدمتي «قيد محام متدرب»، و»انتقال محام متدرب»، إضافة إلى تقديم خدمة «إخلاء طرف» المحامين المتدربين الكترونيا.

المحامون المسجلون بالوزارة:

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561 محامية

6039 محاميا

دورات مركز التدريب العدلي:

6292 متدربا ومتدربة، بينهم

4158 متدربا

2134 متدربة