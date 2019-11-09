أمير المدينة يتفقد سير العمل بمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ المدينة المنورة

اطلع أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان على نماذج غرف التنويم وبعض أقسام المستشفى والخدمات التشخيصية المساندة، وذلك خلال تفقده مراحل سير العمل بمشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمنطقة، بطاقة استيعابية 300 سرير على مساحة إجمالية تقدر بـ 200 ألف متر مربع.

وكان في استقباله مساعد المشرف العام للمستشفى ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور راشد الحميد، والمدير العام التنفيذي للمستشفى ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفة.

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واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن المخططات الهندسية لمراحل المشروع، حيث قدم الدكتور نزار خليفة نبذة عن الأعمال الهندسية الجاري تنفيذها لتحوير المبنى الرئيس للمستشفى ليتناسب مع الاحتياجات التشغيلية في منظومة الخدمات التخصصية، والذي أنشئ على مساحة 79 ألف متر مربع وبلغت نسبة الإنجاز فيه 75%.

وأوضح خليفة أن خطة العمل في المشروع المزمع تدشين المرحلة الأولى لخدماته الطبية خلال الربع الثاني من العام المقبل 2020م، تسير بوتيرة منتظمة وفقا للخطة الزمنية لجميع المراحل التجهيزية والتشغيلية التي تشمل التأثيث وتوريد الأجهزة الطبية واستقطاب الكوادر المتخصصة، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع المباني المساندة وخدمات إسكان الموظفين، مشيرا إلى أن المستشفى ستقدم الخدمات التخصصية للمستفيدين التي تتضمن خدمات العلاج الكيماوي لمرضى الأورام وخدمات العناية المركزة وأقسام التنويم، ليكون إضافة نوعية في الرعاية الطبية التخصصية للحالات الدقيقة والمستعصية لخدمة أهالي المدينة المنورة.

ولفت خليفة إلى أن مراحل العمل في مشروع المستشفى التخصصي، شملت تهيئة البنية التحتية والتنظيمية التي يتطلبها استكمال المشروع بمواصفاته الجديدة، بعد التوجيه الكريم بتحويل مشروع مستشفى الميقات العام إلى مستشفى تخصصي وضمه للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، واستكمال تنفيذه وفقا لأعلى المواصفات والمعايير والمتطلبات الطبية والفنية والتقنية التخصصية.