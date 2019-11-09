العيسى يستعرض مبادرات تعزيز الأخوة في البيت الأبيض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ واشنطن

بحث الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى في واشنطن، مع مستشار البيت الأبيض جيسون غرينبلات، جملة من الموضوعات ذات الصلة بقضايا التطرف والإرهاب، ومبادرات تعزيز قيم الأخوة الإنسانية والوطنية بين أتباع الأديان والإثنيات والثقافات.

Advertisements

كما عقد العيسى في مدينتي نيويورك وواشنطن، لقاءات حوارية موسعة مع رؤساء وأعضاء أعرق وأهم مراكز الأبحاث العالمية، من بينها مركز كارنيغي للسلام الدولي، والمجلس الأطلسي، ومؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات، وأبرز المؤسسات والمراكز البحثية، وذلك في سياق برامج الرابطة المتواصلة حاليا في الولايات المتحدة.

وأجرى حوارات مفتوحة مع عدد من المؤسسات البحثية الأمريكية، تناولت جملة من الأفكار والمبادرات، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التعاون والشراكة مع الرابطة والتنويه بمبادراتها الدولية من أجل تعزيز جهود السلام والوئام بين الأمم والشعوب.

وأكد عدد من المؤسسات البحثية أهمية التقرير الصادر أخيرا عن وزارة الخارجية الأمريكية، الذي ثمن الدور الذي تقوم به حاليا أمانة الرابطة، وما نشرته في هذا الصدد بعض الصحف الأمريكية حول العمل المحوري، الذي تضطلع به الرابطة على ضوء المبادرات والبرامج التي فعلها العيسى عالميا، كما ثمنت مؤسسات بحثية مضامين وثيقة مكة المكرمة التي صدرت أخيرا عن مؤتمر رابطة العالم الإسلامي.