السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف رئيس وفد المملكة المهندس ماجد القحطاني المشارك في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2019، والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، عن الاتفاق على توزيع ترددات إضافية لخدمة هواة اللاسلكي في النطاق الترددي (50-54) ميجاهرتز، بما يتفق مع موقف المملكة الداعم لتعزيز هذه الاستخدامات، وذلك في إطار مشاركتها في المؤتمر المستمر حتى 22 نوفمبر الحالي.

ونوه القحطاني، إلى عدد من القرارات التي ستتخذ خلال هذه الدورة من المؤتمر، من بينها ما يتعلق بأنظمة السكك الحديدية وأنظمة النقل الذكية، ومراجعة الإجراءات التنظيمية الممكنة لدعم تحديث النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في البحر، ودعم إدخال أنظمة اتصالات أقمار صناعية إضافية في النظام.

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وأفاد بأن المؤتمر يناقش تحديثات في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في الطيران، بالتعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدني؛ لمراجعة الإجراءات التنظيمية والتشغيلية وتوفير توزيعات للطيف الترددي تسهم في تفعيل هذا النظام لأغراض البحث والإنقاذ.

وأكد استمرار مشاركة وفد المملكة في اجتماعات لجان المؤتمر من أجل ضمان تحقيق الأهداف المرجوة لاستخدام الطيف الترددي في المملكة على الوجه الأمثل، وبما يحقق المصلحة العامة ويتماشى مع توجهات المملكة الطموحة في استخدام الموارد الحرجة بالشكل الأمثل.

يذكر أن هذا المؤتمر الذي يعقد كل أربع سنوات، يعد المظلة لتنظيم استخدام الطيف الترددي عالميا، ويناقش تعديل وتحديث لوائح الراديو الدولية التي توزع استخدام النطاقات الترددية على الخدمات والتقنيات اللاسلكية المختلفة.