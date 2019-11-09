برنامج لمنع حوادث الحافلات المدرسية بالجبيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بهدف رفع مستوى الوعي لدى الطلاب بالطرق الصحيحة عند استخدام الحافلات المدرسية، وطريقة الركوب والنزول السليمة التي من شأنها منع وقوع الحوادث، أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الأمن الصناعي والسلامة بالتعاون مع إدارة التعليم العام، برنامجا توعويا لطلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية بعنوان «السلامة في الحافلات المدرسية»، يقام كل أربعاء وخميس من كل أسبوع ويشمل جميع المدارس حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس سعيد الشهري، أن هذا البرنامج امتداد للبرامج التوعوية التي تنفذها الإدارة في جانب السلامة المرورية للطلاب، حيث نفذت الإدارة قبل بداية العام الدراسي الحالي ورشة عمل «القيادة الآمنة» استهدفت فيها سائقي الحافلات المدرسية بالمدينة، مبينا أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الابتدائية التأسيسية وتعريفهم بمناطق الخطر المحيطة بالحافلة المدرسية، وكذلك محاكاة لطريقة الركوب والنزول للحافلات واستعراض بعض الخطوات التي ينبغي أن يتبعها الطالب أثناء النزول والركوب والتي تضمن سلامته.

وأكد حرص الهيئة على أن يكون محتوى البرنامج يلامس إمكانات الطلاب ومدى استيعابهم، إضافة إلى اتباع الأساليب التربوية في توصيل المعلومات التي تتعلق بمبادئ وأسس السلامة المرورية، حيث يحتوي البرنامج على عدد من العروض والصور والإرشادات وكذلك الأفلام الكرتونية، والتي تعمل على تبسيط وترسيخ المعلومة الصحيحة والسليمة لرفع مستوى الوعي لدى الطلاب.