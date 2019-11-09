5 محاضرات في ختام ملتقى الأورام والعلاج الإشعاعي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _الخبر

اختتمت أمس فعاليات الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام الذي عقد بالتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الأمريكية للعلاج الإشعاعي، ونظمه التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، واستمر ثلاثة أيام، بمحافظة الخبر.

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وأقيمت في ختام الملتقى 5 محاضرات شهدت حضورا من قبل المختصين في هذا المجال، ناقشت أورام النساء وسلطت الضوء على نتائج أحدث الدراسات لعلاج أورام الرحم وعنق الرحم، وأورام المسالك البولية والتركيز على أورام غدة البروستات والطرق المختلفة لمعالجتها والتطور الكبير في اختصار مدة العلاج من 37 جلسة على مدى 7 أسابيع متواصلة إلى 5 جلسات فقط لمدة لا تتجاوز أسبوعين، فيما تطرقت المحاضرات للأعراض الجانبية وأحدث الطرق للتعامل معها والتخفيف من شدتها كما تتناول العلاج التلطيفي والمستجدات في علاج الألم، إضافة إلى مناقشة محور الفيزياء الطبية وسلامة المرضى عند تلقي العلاج الإشعاعي.

يذكر أن فعاليات الملتقيين اللذين نظما بالتزامن مع بعضهما شهدت حضورا بلغ 1600 مشارك من المختصين في مجال الأورام من 13 دولة، وتم خلال فعالياتهما إقامة 15 جلسة عملية قدمت خلالها 54 محاضرة علمية عن الأورام، والتي تعد حصيلة الأبحاث العلمية في مجال الأورام خلال العام الماضي، وكذلك أهم الأوراق البحثية المنشورة عالميا.

يذكر أن الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الأمريكية للأورام معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر.