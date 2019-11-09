مبتكرون يتنافسون في صناعة أفضل فنجان قهوة سعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شهدت جدة إطلاق فعاليات الأسبوع العالمي للقهوة في دورته الخامسة، بحضور 2000 شخص من العوائل والمهتمين بصناعة القهوة والمستثمرين فيها، وذلك بما يتعايش مع أصالة المجتمع السعودي وعراقته في تقديم هذا المشروب كأسلوب الضيافة والكرم المعروف.

وتضمنت الفعاليات مسابقة «تذوق» لمبتكرين ومبدعين في صناعة أفضل فنجان قهوة سعودي، كما شارك ثلاثة من أبطال العالم في عرض تجارب ملهمة عن القهوة وفنونها.

وأكد المشرف على تنظيم الفعاليات المهندس محمد باخريبة، أن الدورة الحالية تهدف إلى فتح الآفاق لتطوير صناعة القهوة وإيجاد المنافسة بين روادھا، مبينا أن التاريخ يحفظ لجدة مكانتها كمعبر تجاري مھم للبن وبالتحديد جنوب الجزيرة العربية.