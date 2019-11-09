الروبوت يحلب ويدلك الأبقار في المزارع الألمانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل هل تأكل أم تطلب حلابتها؟ لقد احتارت البقرة في حظيرة الألماني هارتموت أوكسه، ولكن عندما أصبح جهاز الحلب الآلي شاغرا أسرعت البقرة للآلة،

غير أن الآلة رفضت حلب البقرة، حيث كانت البقرة هناك قبل وقت قصير «وكثرة الحلابة ليست جيدة لصحة الضرع»، حسبما أوضح المزارع البالغ من العمر 54 عاما.

لا يحتاج المزارع لإحصاء عدد مرات حلب الأبقار بواسطة آلة الحلابة، حيث يتولى الحاسوب هذا الأمر. إلى جانب كثير من الأنشطة الأخرى في الحظيرة

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يمتلك أوكسه نحو 200 بقرة من سلالة هولشتاين.

أصبحت مزرعة الأبقار التي يمتلكها بمدينة فرانكنبرج شمال ولاية هيسن الألمانية من أحدث المزارع في الولاية، وفقا لاتحاد المزارعين الألمان.

تغذية الأبقار بالعلف وتحريكها وتنظيفها ومراقبة صحتها وجودة حليبها، كل ذلك تقوم به الآلة في مزرعة أوكسه، بل إن هناك حساسا يقوم بتوجيه عملية تدليك الأبقا، فبمجرد وقوف البقرة عند أحد أعمدة التدليك المزود بفرشتي نظافة دوارتين، تبدأ عملية التدليك.

وبفضل الآلات ذاتية الحركة، الروبوت، وأجهزة الحاسوب والحساسات، أصبح الزوجان يستطيعان فقط بمساعدة ابنهما ومتدرب الاعتناء بـ200 بقرة.