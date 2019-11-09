اخبار السعوديه

مسؤول يهدد بفصل ثلث الأطباء في زيمبابوي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هراري

قال مسؤول في زيمبابوي أمس: إنه قد يجري طرد ثلث الأطباء في البلاد من عملهم، في تصريح من شأنه أن يدفع النظام الصحي المتداعي في البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

Advertisements

وكانت حكومة زيمبابوي فصلت أمس الأول 211 طبيبا من عملهم بسبب إضرابهم عن العمل منذ سبتمبر الماضي، حيث كان يتم رفض استقبال المرضى في المستشفيات، باستثناء أصحاب الحالات الخطيرة.

وقال «مجلس الخدمات الصحية»، وهو الهيئة الحكومية التي تتولى الإشراف على متخصصي الرعاية الصحية، إن 279 طبيبا آخرين معرضون لإجراءات تأديبية، مما يعني أن ثلث عدد الأطباء في البلاد يواجهون إمكانية الطرد من وظائفهم.

ويطالب الأطباء بربط رواتبهم بالدولار الأمريكي، وهو عملة مستخدمة في زيمبابوي، وليس بالدولار الزيمبابوي الذي يعاني عدم الاستقرار.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول يهدد بفصل ثلث الأطباء في زيمبابوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا