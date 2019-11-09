مسؤول يهدد بفصل ثلث الأطباء في زيمبابوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هراري

قال مسؤول في زيمبابوي أمس: إنه قد يجري طرد ثلث الأطباء في البلاد من عملهم، في تصريح من شأنه أن يدفع النظام الصحي المتداعي في البلاد إلى مزيد من الاضطرابات.

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وكانت حكومة زيمبابوي فصلت أمس الأول 211 طبيبا من عملهم بسبب إضرابهم عن العمل منذ سبتمبر الماضي، حيث كان يتم رفض استقبال المرضى في المستشفيات، باستثناء أصحاب الحالات الخطيرة.

وقال «مجلس الخدمات الصحية»، وهو الهيئة الحكومية التي تتولى الإشراف على متخصصي الرعاية الصحية، إن 279 طبيبا آخرين معرضون لإجراءات تأديبية، مما يعني أن ثلث عدد الأطباء في البلاد يواجهون إمكانية الطرد من وظائفهم.

ويطالب الأطباء بربط رواتبهم بالدولار الأمريكي، وهو عملة مستخدمة في زيمبابوي، وليس بالدولار الزيمبابوي الذي يعاني عدم الاستقرار.