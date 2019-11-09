زلزال بقوة 5.6 درجات يهز جنوب جواتيمالا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - لندن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جنوب جواتيمالا أمس. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال كان على بعد 8.2 كلم شمال غرب مدينة كاسيلاس وعلى بعد نحو 50 كلم جنوب غرب العاصمة جواتيمالا سيتي، ولم ترد أنباء عن حدوث أضرار أو إصابات.



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