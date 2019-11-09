مصدر: محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول أمام مانشستر سيتي

بات الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، جاهزا لقيادة فريقه خلال المباراة المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقرر لها يوم الأحد، في قمة مباريات الجولة الـ12، من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مصدر بنادي ليفربول، لـ"العين الرياضية"، إن صلاح تعافى تماما من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، خلال لقاء توتنهام، الذي انتهى بفوز "الريدز" بنتيجة 2-1.

وحسب المصدر، فإن صلاح سيكون على رأس التشكيلة الأساسية لمدربه الألماني يورجن كلوب، لخوض المباراة المرتقبة بين المتصدر والوصيف مانشستر سيتي حامل لقب آخر نسختين.

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وفي سياق متصل، يستعد صلاح للعودة إلى مصر من مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية، يوم الإثنين المقبل، للانتظام في معسكر منتخب بلاده، تحت قيادة مديره الفني حسام البدري.

ويعود صلاح لمعسكر "الفراعنة"، بعد غيابه عن فترة التوقف الدولية الماضية، بناء على تنسيق مع الجهاز الفني، للحصول على قسط من الراحة، بعد خوضه العديد من المباريات مع ليفربول بمختلف البطولات.

ويتأهب صلاح (27 عاما) لقيادة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية (الكاميرون 2021) بمواجهتي كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريمييرليج برصيد 31 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، قبل موقع "أنفيلد".