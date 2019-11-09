شكرا لقرائتكم اصطدام 4 مركبات وحافلة في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-09 اصطدام 4 مركبات وحافلة في جدة متابعات الخليج 365 - جدة Advertisements أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية، وقوع حادث تصادم بين 4 مركبات وحافلة في جدة. وأفاد الدفاع المدني بوقوع إصابة واحدة في الحادث. وكانت محافظة جدة شهدت اليوم هطول أمطار رعدية ورياحًا نشطة أدت إلى تدني الرؤية، خاصة على الطرق السريعة.







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