رويترز: أرامكو تستهدف بيع 0.5 % من أسهمها للأفراد

2019-11-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقلت وكالة رويتزر عن مصادرها القول: إن شركة أرامكو تستهدف بيع ما يصل إلى 0.5% من الشركة النفطية العملاقة لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولى المرتقب لأسهمها.

ويقدر الخبراء أرامكو بأكثر من 2.3 تريليون دولار أمريكي، فيما تشير التوقعات إلى أن الاكتتاب سيغطي أضعاف الكمية المطروحة من الأسهم.

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ولم تكشف الشركة بعدُ عن حجم طرحها العام الأولي أو النسبة التي سيتم طرحها من أسهم الشركة على الرغم من أن مصادر قالت من قبل: إنها قد تتراوح بين واحد في المائة واثنين في المائة.

وكانت أرامكو حددت في وقت سابق قائمة بالبنوك الـ13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب في أرامكو، داعيةً العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.

وكانت البنوك استبقت، المشاركة في اكتتاب أرامكو، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ.

وطلبت البنوك من العملاء الراغبين أنفسهم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم أرامكو إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.







